Завершив відпочинок скандалом: на авіарейсі з Кіпру неадекватний пасажир влаштував «розбірки» через маску і поплатився за це

Вимоги до туристів про обов'язкове носіння маски в літаку було введене ще на початку пандемії коронавірусу. Проте, все ще знаходяться пасажири, що прагнуть перевірити на міцність бортперсонал і інших мандрівників. Один такий противник масок влаштував скандал на борту літака, який повертався в Україну з Кіпру. Відео з салону опублікував Київ Оперативний.

Чоловік-«антимасочник» активно обурювався, почувши вимогу вдягнути засіб захисту правильно: не під підборіддя, а так, щоб закривати ніс і рот. Пасажир стверджував, що в масці не зможе дихати, лаявся і демонстрував образливі жести пасажирам.

Після прибуття літака до Києва хулігана передали в руки правоохоронців.

Нагадаємо, в авіагалузі під час епідемії коронавірусу було зафіксовані випадки, коли пасажири без масок побилися на борту, скандалістка побила туристів, а через хулігана без індивідуального засоба захисту довелося екстрено посадити літак .

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