Стрілянина у центрі Києва: на Хрещатику у барі поранили людину

У Києві, де днями невідомий стріляв у пару з дитиною, в ніч на п'ятницю, 15 жовтня, у центрі столиці поранили людину.

Як повідомляє «Інформатор», стріляниною завершилася бійка, що виникла у барі за адресою Хрещатик, 44.

За попередньою інформацією, у барі розпочалася бійка, однак те, що стало її причиною і хто відкривав вогонь, не відомо. Також наголошується, що вхід до закладу завжди знаходиться під контролем охорони.

За даними видання, медики на місці надавали допомогу одному з потерпілих. На місце події стягнули десяток екіпажів.

Фото https://kiev.informator.ua.

Фото https://kiev.informator.ua.

Нагадаємо, що на початку жовтня у столиці поліцейські затримали чоловіка, який стріляв зі свого балкона, як він стверджував, по птахах, але поцілив у людину. Тоді рану в районі підборіддя отримав водій голови Державної архівної служби Анатолія Хромова.

Фото з сайту https://kiev.informator.ua.

178

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter