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Події

Викрали дівчину й вимагали 2 млн євро викупу: у Львові затримали банду кіднепперів

15:43 15 жовтня 2021
затримання

У Львові поліціянти затримали групу чоловіків, які викрали студентку й вимагали за неї викуп 2 млн євро. Про це повідомили в МВС.

У поліцію звернувся житель Червонограда й заявив, що викрадена його 19-річна донька, за яку вимагають викуп.

Зловмисники зв'язалися з матір'ю дівчини за допомогою відеозв'язку, їй дівчина повідомила, що її викрали та вимагали 2 млн євро.

За інформацією львівського порталу vesti.ua, викрадення сталося 14 жовтня в районі вулиці Залізничної. Дівчину звуть Анжела Г. Вона студентка 3-го курсу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Правоохоронці недалеко від місця, де зникла дівчина, знайшли її автомобіль Lexus. Пізніше встановили місцеперебування дівчини та звільнили її.

Викрадачами виявилися троє чоловіків 17-ти, 19-ти та 25-ти років. Всі вони з міста Червоноград Львівської області. За вчинене їм загрожує до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, в Києві двоє поліціянтів викрали людину й вимагали у нього 10 тисяч гривень.

Раніше в Київській області затримали особливо небезпечне угруповання, яке займалося викраденням людей, нападом на сім'ї чиновників та бізнесменів.

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