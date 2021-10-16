Бойовики обстріляли 8 разів українські позиції на Донбасі: поранений військовий

За минулу добу, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення.

Бійця евакуювали у шпиталь, повідомили в штабі ООС.

За інформацією штабу, окупанти застосовували заборонене озброєння — міномети калібру 82 мм та 120 мм, протитанковий ракетний комплекс.

Під вогонь потрапили Новозванівка, Золоте-4, Авдіївка, Новотошківське, Красногорівка, Лебединське.

На збройні провокації супротивника українські захисники відкривали у відповідь вогонь.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Майже щодня надходять відомості про поранення українських військовослужбовців.

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