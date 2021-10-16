26.26 / 26.47 30.23 / 30.60
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Бойовики обстріляли 8 разів українські позиції на Донбасі: поранений військовий

8:15 16 жовтня 2021
військовий

За минулу добу, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення.

Бійця евакуювали у шпиталь, повідомили в штабі ООС.

За інформацією штабу, окупанти застосовували заборонене озброєння — міномети калібру 82 мм та 120 мм, протитанковий ракетний комплекс.

Під вогонь потрапили Новозванівка, Золоте-4, Авдіївка, Новотошківське, Красногорівка, Лебединське.

На збройні провокації супротивника українські захисники відкривали у відповідь вогонь.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Майже щодня надходять відомості про поранення українських військовослужбовців.

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гривні

В Україні перерахують пенсії: кому доплатять 80, 200 та 800 грн

Деонтей Уайлдер

«Показав себе королем спорту»: Уайлдер вперше висловився після вбивчого нокауту від Ф'юрі

Молода пенсіонерка

Не раніше 65 років: в ПФУ назвали вік, коли українки зможуть вийти на пенсію без необхідного стажу

пенсіонерка пенсія

Перерахунок пенсії по зарплаті: на що важливо звернути увагу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.