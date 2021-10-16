В Києві водій вантажівки збив двох пішоходів: один з постраждалих помер у лікарні

В Києві, де тиждень тому в масштабній ДТП загинули двоє людей, сталася ще одна смертельна аварія.

В Оболонському районі столиці водій вантажівки «МАН» збив двох пішоходів, які переходили по нерегульованому пішохідному переходу проспект Степана Бандери. Про це повідомили в поліції.

За інформацією правоохоронців, водій був у стані алкогольного сп'яніння й зник з місця події. Патрульні поліціянти зупинили порушника на Столичному шосе та затримали його.

Драгер показав 2.68 проміле вмісту алкоголю в організмі водія, уточнили в поліції.

Відносно водія відкрили кримінальне провадження. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

В результаті аварії постраждали дві людини 1977 та 1996 років народження. Вони були ушпиталені.

За інформацією «Суспільного», в результаті ДТП постраждали редактор «Суспільного», історик і публіцист Олександр Зінченко та його товариш Олександр Шибицький. Шибицький, якому днями має виповниться 25 років, помер у лікарні.

У Зінченка травми та струс мозку.

Чоловіки у вихідний вечір йшли з магазину IKEА по тротуару вздовж проспекту Бандери.

«Я нічого не пам'ятаю, крім одного великого плану — що я намагався власним ременем накласти джгут своєму приятелеві. Я це згадав, коли мене привезли у лікарню», — передає видання слова свого редактора.

Нагадаємо, у цей же день в Броварах під Києвом водій збив 12-річну дівчинку та зник з місця ДТП. Дитину з травмами доставили до лікарні. Водія затримали.

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