26.27 / 26.47 30.25 / 30.59
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Переховувалися 5 років: затримано нападників на інкасаторів у Запоріжжі

15:36 16 жовтня 2021
Спецоперація СБУ

В Запоріжжі співробітники СБУ затримали трьох осіб, які ще в 2016 році здійснили серію нападів на філіали банківських установ та інкасаторські автомобілі в місті. Спецоперацію провели співробітники департаменту контррозвідки СБУ, Центру спеціальних операцій «А» СБУ та слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Як повідомляє прес-центр СБУ, увесь цей час грабіжники переховувалися від слідства та здійснювали тяжкі злочини майнового характеру, зокрема, заволодіння транспортними засобами та іншим майном. Переховувалися ж вони на базі у Донецькій області, яка має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження.

Вилучене у злочинців майно

А щоб забезпечити пересування поза межами бази, фігуранти злочину використовували документи загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби. Вони постійно мали при собі бойову вогнепальну зброю, ручні гранати та в будь-який момент були готові чинити збройний опір.

Як виявилося, саме при такому опорі в 2016 році від отриманих поранень загинули два члени угруповання, а ще двоє — були затримані раніше і нині перебувають під запобіжним заходом.

Нагадаємо, у серпні в Києві озброєний ножем 35-річний чоловік здійснив розбійний напад на поштове відділення в Деснянському районі, забравши з каси 22 тысячі гривень.

Фото і відео СБУ

342

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ

За газ можна платити менше: українцям розповіли, як уникнути «приписування» облгазом зайвих кубометрів

гривні

В Україні перерахують пенсії: кому доплатять 80, 200 та 800 грн

гроші

7 тисяч пенсії: кого стосується та які умови потрібно виконати

пенсіонери

Правила отримання пенсії для деяких українців можуть змінити: що відомо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.