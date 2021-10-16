Переховувалися 5 років: затримано нападників на інкасаторів у Запоріжжі

В Запоріжжі співробітники СБУ затримали трьох осіб, які ще в 2016 році здійснили серію нападів на філіали банківських установ та інкасаторські автомобілі в місті. Спецоперацію провели співробітники департаменту контррозвідки СБУ, Центру спеціальних операцій «А» СБУ та слідчі Головного слідчого управління СБУ.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, увесь цей час грабіжники переховувалися від слідства та здійснювали тяжкі злочини майнового характеру, зокрема, заволодіння транспортними засобами та іншим майном. Переховувалися ж вони на базі у Донецькій області, яка має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження.

Вилучене у злочинців майно

А щоб забезпечити пересування поза межами бази, фігуранти злочину використовували документи загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби. Вони постійно мали при собі бойову вогнепальну зброю, ручні гранати та в будь-який момент були готові чинити збройний опір.

Як виявилося, саме при такому опорі в 2016 році від отриманих поранень загинули два члени угруповання, а ще двоє — були затримані раніше і нині перебувають під запобіжним заходом.

Нагадаємо, у серпні в Києві озброєний ножем 35-річний чоловік здійснив розбійний напад на поштове відділення в Деснянському районі, забравши з каси 22 тысячі гривень.

Фото і відео СБУ

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