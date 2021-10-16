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Події

Стрілянина по маршрутці в Києві: є постраждалий

16:08 16 жовтня 2021
Маршрутка на зупинці

У Дніпровському районі Києва обстріляли маршрутку, поранивши її водія. Як повідомляє Управління Національної поліції в Києві, інцидент стався ввечері в п'ятницю, 15 жовтня.

Прибувши на місце, правоохоронці опитали свідків і оглянули місце злочину. Попередньо встановлено, що зловмисники зробили в бік маршрутки відразу кілька пострілів, після чого втекли.

Потерпілому водію лікарі надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Кримінальне провадження відкрите за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу («Хуліганство»). Санкція статті передбачає до семи років ув'язнення.

Пошуки злочинців тривають.

Нагадаємо, минулого літа в Харкові обстріляли трамвай, тоді обійшлося без постраждалих.

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