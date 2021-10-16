Побили прямо в райвідділі до струсу мозку: в ГБР розповіли, як в поліції знущаються над українцями

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує перевищення повноважень поліцейськими Житомира, Запоріжжя та Білій Церкві (Київська область).

Так, співробітники Територіального управління ГБР в Хмельницькому проводять досудове розслідування інциденту в Житомирі, де поліцейські сильно побили гумовим кийком 41-річного чоловіка, затриманого за дрібне хуліганство. Потерпілий отримав струс мозку і закриту черепно-мозкову травму.

Затримання в Житомирі

У Запоріжжі патрульні безпідставно затримали чоловіка і його супутницю, піддавши його принизливим знущанням — змусили роздягтися, а коли заборонених речовин при огляді не виявили, продовжили бити чоловіка по голові і ногах, і викручували вуха.

У Білій Церкві патрульні зупинили авто, яке проїхало на червоне світло. При складанні протоколу водій вдарив рукою по задньому вікну автомобіля правоохоронців, через що його скрутили, почали бити руками і ногами по голові і тулубу. Після побиття на чоловіка наділи наручники. На даний момент одному з правоохоронців повідомлено про підозру за статтею КК про розбій.

Як вказують в прес-службі ГБР, всі ці випадки свідчать про перевищення представниками поліції своїх службових повноважень і тягнуть покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше територіальне управління Госбюро розслідувань в Полтаві викрило організовану злочинну групу правоохоронців, яка протягом року орудувала на Дніпропетровщині. Очолював угруповання оперуповноважений одного з районних управлінь Нацполіціі в Дніпропетровській області, який привернув до «роботи» ще чотирьох колег. В одному з епізодів затриманому чоловікові наділи на голову поліетиленовий пакет і погрожували розправою, якщо той не заплатить 30 тис. гривень.

Фото ДБР

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