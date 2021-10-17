П'ять бійцівських псів розтерзали стареньку у Харкові

Бажання людей поселити вдома потенційно небезпечних бійцівських собак знову призвело до лиха. На цей раз трагедія сталася в Харкові — агресивні пси напали на 81-річну пенсіонерку та загризли жінку. Поліція повідомила, що все ще з'ясовує причини того, що сталося.

Вже встановлено, що пенсіонерка і її дочка тримали у дворі п'ятьох мастифів. У суботу, 16 жовтня, дочка відлучилася у справах, а собаки вийшли з-під контролю і напали на літню харків'янку. Укуси собак стали смертельними.

Тіло пенсіонерки виявила сусідка. Вона ж і викликала поліцію. Справа розслідується як нещасний випадок.

Собак сім'я тримала у дворі приватного будинку

Мастифи — досить древня порода собак. За часів Римської імперії їх використовували у гладіаторських боях, а до цього — у військових діях, при полюванні на великого звіра, як собак-охоронців.

Кабмін ще в 2002 році склав список потенційно небезпечних порід собак, які підлягають обов'язковому страхуванню. У документі перераховано 87 порід, в тому числі кілька видів мастифів (бульмастиф, аргентинський, французький, англійський, бельгійський, іспанський, піренейський, тибетський, неаполітанський, бразильський мастифи). Також потенційно небезпечними вважаються метиси зазначених порід.

В Україні були випадки, коли спеціально навчених мастифів зловмисники намагалися нацькувати на поліцейських. У Рівному незадоволена обшуком мешканка спустила пса з повідка, і той кинувся на спецзагін поліції, але силовики встигли застрелити собаку.

Фото архів pixabay.com

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