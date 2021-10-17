На Дніпропетровщині «швидка» перекинула міжміську маршрутку: багато постраждалих

У Дніпропетровській області в 70 кілометрах від обласного центру сталася велика ДТП з маршруткою і «швидкою допомогою». Мікроавтобус зіткнувся з медичним автомобілем, опинився в кюветі і перекинувся. Постраждалі пасажири маршрутки зараз в лікарні. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

ДТП сталося ввечері 16 жовтня біля села Підлужжя на трасі Кременчук — Дніпро. Маршрутка прямувала до обласного центру, в салоні перебували 11 осіб.

Маршрутка не доїхала до місця призначення

Після того, як рятувальники допомогли постраждалим вибратися з перекинутого мікроавтобуса, було встановлено, що госпіталізації потребують п'ятеро: жінка 53 років, 26-річна і 21-річна пасажирки, двоє чоловіків 39 років. Всіх їх відвезли в лікарню у Кам'янське. Попередньо у постраждалих діагностовано сильні забої. Ще одна молода пасажирка від госпіталізації відмовилася.

Автомобіль «швидкої» було пошкоджено ударом, але троє представників медбригади не постраждали.

ДТП сталося на трасі Кременчук - Дніпро

Нагадаємо, синоптики попередили водіїв, що в найближчу ніч і ранок очікуються тумани, і видимість на дорогах скоротиться до 200−500 метрів, а тому вкрай важливо дотримуватися безпечної дистанції під час нічних поїздок.

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