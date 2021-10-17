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Події

Рятувальники три доби шукали в Карпатах привида

12:40 17 жовтня 2021
карпати

Рятувальники в Карпатах три дні провели в безплідних пошуках постраждалих, які потребують допомоги. У гірничорятувальну службу Рахова подзвонив невідомий чоловік і повідомив, що на горі Піп Іван Чорногірський отримала травми жінка. Як розповідають закарпатські рятувальники, вони тут же вийшли на допомогу, але після трьох діб були змушені згорнути операцію. Є припущення, що виклик був хибним, і всі ці дні загін ганявся за «привидом».

За минулі три доби команда Держслужби з надзвичайних ситуацій обстежила Мармароський і Чорногорський хребет: гору Стіг, підніжжя гори Піп Іван Мармароський, Лисячу полонину, полонину Струнга, Балцатул і Гропа, урочище Васкул біля підніжжя Чорногірського хребта, «червоний» маршрут на горі Піп Іван Чорногорський.

горы
Рятувальники так і не змогли зв'язатися з заявником

У підсумку рятувальники не знайшли ні чоловіка-заявника, ні постраждалу жінку. Мобільний телефон, з якого було зроблено дзвінок, не відповідає. Пошукова операція припинена.

У Карпатах зараз погодні умови досить складні для заблукалих туристів. Вночі в горах морози до 3−4 градусів, а вдень температура тримається в межах 4 градусів тепла.

Держслужба з надзвичайних ситуацій закликає всіх туристів перед сходженням обов'язково зареєструватися онлайн, а також уточнити прогноз погоди, перевірити попередження про лавини і сильний вітер, подбати про перевірені туристичні карти місцевості і про заряджений телефон.

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