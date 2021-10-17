Українські паломники загубилися на Афоні: що з ними зараз

На горі Афон у Греції заблукали двоє українців, які прибули туди для паломництва. Їх пошуки тривали з вечора п'ятниці, 15 жовтня.

В результаті, повідомляє місцевий ресурс Ekathimerini, українців знайшли у скиту, що належить монастирю Велика Лавра.

Паломників, які особливо не постраждали, але були виснажені, вже перевели в румунський монастир для надання першої допомоги.

Виявилося, що двоє паломників розійшлися з шістьма іншими співвітчизниками в густому туману, після чого збилися з дороги.

У рятувальній операції брали участь 14 поліцейських, 8 пожежних зі спеціального рятувального відділення служби, а також монахи, які добре знають місцевість.

Нагадаємо, напередодні рятувальники в Карпатах витратили три дня в безплідних пошуках постраждалих туристів, нібито потребують допомоги. Як розповідають закарпатські рятувальники, вони вирушили на допомогу відразу ж по отриманню виклику, але через три доби були змушені згорнути операцію. Є припущення, що виклик був хибним.

Фото ekathimerini.com/

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