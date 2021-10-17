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Події

В страшному ДТП на Волині загинула молода жінка, без матері залишилися троє дітей

17:30 17 жовтня 2021
скрін відео

На Волині в страшному ДТП загинула 28-річна жінка і водій Mercedes, який скоїв наїзд на неї. Смертельна аварія сталася на вулиці Зимнівській міста Володимир-Волинський. У мережі з'явилося відео інциденту, зроблене відеореєстратором.

Як повідомляє місцевий ресурс, водій Mercedes не впорався з керуванням, скоїв наїзд на жінку, після чого вилетів з авто. В автомобілі їхав також 13-річний син загиблого водія. Він не постраждав.

Травмовану жінку госпіталізували, проте в лікарні вона померла. У загиблої залишилися троє малолітніх дітей: сини 10 і 7 років і донька, якій не виповнилося й року.

Нагадаємо, у вересні в ДТП на трасі Київ-Чоп загинула молода поліцейська, дільнична Дубенського відділу поліції Рівненської області Катерина Доманська.

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