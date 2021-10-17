У Києві знайшли мертвим українського дипломата: що про це відомо

У Києві на дачі на Осокорках знайшли тіло дипломата — з ознаками насильницької смерті. Втім, за офіційною інформацією поліції Києва, поки що інцидент кваліфікують як нещасний випадок. За даними Telegram-ресурсу Klymenko Time, мова йде про Віктора Крижанівського, який був спецпредставником України з придністровського врегулювання.

Як повідомляє ТСН, тіло власника будинку виявила домробітниця.

За словами сусідів загиблого, він був не дуже товариський, хоч на дачі останнім часом жив постійно. Напередодні сусіди його не бачили і ніякого шуму вночі не чули.

На даний момент за фактом смерті дипломата відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство») з позначкою «Нещасний випадок». Досудове розслідування триває.

У поліції вважають, що 60-річний чоловік впав зі сходів у своєму дачному будинку, після чого піднявся і пішов в кімнату на другому поверсі. Саме там його тіло і знайшла домробітниця. Офіційна причина смерті — закрита черепно-мозкова травма.

Раніше при загадкових обставинах на дачі під Кривим Рогом загинув мер цього міста Костянтин Павлов.

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