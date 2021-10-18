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Події

З'явилося тремтіння у кінцівках і рясне слиновиділення: у кафе в Одесі помер юнак

10:48 18 жовтня 2021
медики

В Одесі прямо в кафе помер 17-річний хлопець, якому раптово стало зле.

Про цю надзвичайну подію повідомляє телеграм-канал «Х…я Одеса». «Хлопець, сидячи за столом, знепритомнів. Перед цим було тремтіння у кінцівках і рясне слиновиділення. Поки бігали за адміністратором і намагалися викликати „швидку“, пульс перестав прощупуватися на руках. Юнака переклали на підлогу і почали робити непрямий масаж серця», — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що дві бригади медиків намагалися врятувати юнака близько 45 хвилин, однак їм це не вдалося.

Тим часом видання «В городе» стверджує, що юнак був у кафе «Чердак» з приятелем, і що алкоголь у той день він не пив. За непідтвердженими даними, у загиблого хлопця були проблеми із серцем та щитовидною залозою.

Нагадаємо, що раніше під Одесою на міському пляжі помер відпочиваючий. Чоловікові стало зле, рятувальники протягом години надавали йому невідкладну допомогу, проте врятувати його не вдалося

Фото телеграм-каналу «Одесса как она есть».

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