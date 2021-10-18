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Події

З тіла вирізали органи: стали відомі страшні подробиці смерті хірурга-військовослужбовця у Тернополі

15:15 18 жовтня 2021
Олег Бенца

Рідні військового хірурга Олега Бенци, який помер майже рік тому, домоглися ексгумації, яка показала, що з тіла 38-річного чоловіка були вирізані деякі внутрішні органи.

Як повідомляє «ТСН», медик з Тернополя помер у лікарні, куди звернувся з панкреатитом. Його мати не погодилася з діагнозом ллікарів — жінка вважає, що її сина «залікували». За її словами, Олег Бенца потрапив до лікарні у п'ятницю і відразу допомогу не отримав.

«Жодне КТ, жодне УЗД ми тобі не робитимемо, тому що це п'ятниця, субота, неділя, ніхто з тобою не возитиметься», — навела вона слова, які особисто чула. Жінка тоді практично не випускала з рук телефон, спілкуючись із сином. Мати померлого вважає, що синові ввели протипоказаний препарат — хірурга не стало вже у понеділок.

Вона домагалася ексгумації тіла сина, оскільки після його смерті розтину не робили. Нібито на її прохання, яке озвучив двоюрідний брат. Мовляв, мати живе у США і на похорон приїхати не встигне.

Жінка звернулася у поліцію, правоохоронці відкрили кримінальне провадження і прийшли до висновку, що лікарі допустили «окремі порушення».

Ексгумація показала, що на діафрагмі були сліди втручання, і що відсутні кишківник, підшлункова залоза, селезінка, шлунок і частину печінки…

Раніше в Сумській області суд визнав медика винною у смерті новонародженої дитини, а також призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі із забороною протягом року обіймати посади, пов'язані з лікарською діяльністю. Медику призначили рік випробувального терміну.

Фото «ТСН».

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