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Вбивство шестирічної дівчинки під Харковом: сім'я вимагає 100 мільйонів компенсації від держави

17:37 18 жовтня 2021
дівчинка

Сім'я шестирічної Мирослави Третяк, яку влітку цього року знайшли вбитою в селі Старий Салтів на Харківщині, звернулася з позовом про відшкодування моральної компенсації, передає «Суспільне».

Батьки дитини вважають, що до злочину призвела також бездіяльність посадових осіб. Від державних органів вони вимагають 100 мільйонів гривень моральної компенсації. Від сім'ї підозрюваного — відшкодування частини витрат на поховання.

Адвокат сім'ї Артем Донець уточнив, що мова йде про місцеві органи самоврядування, поліціянтів, працівників освіти, соціальних служб, які знали про девіантну поведінку 13-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві.

За словами адвоката, про поведінку хлопця було відомо з 2016 року, але до жахливої трагедії з 6-річною Мирославою Третьяк, ніяких заходів держоргани не застосовували, все було тільки на папері.

Засідання у справі про вбивство Мирослави Третяк відбулося 18 жовтня. Адвокат клопотав про виклик 16 представників державних органів як свідків. Наступне засідання призначили на 28 жовтня.

Нагадаємо, 28 липня шестирічна Мирослава Третяк у Старому Салтові пішла з двору будинку, де гуляла з 13-річним сусідом, але не повернулася.

Близько опівночі її знайшли мертвою в покинутій будівлі. Вбивцею дівчинки поліція назвала 13-річного хлопця, з яким того дня гуляла дівчинка.

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