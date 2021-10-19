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Події

Виписували протокол за порушення: під Харковом «гонщик» збив поліціянта

10:58 19 жовтня 2021
поліція

В Харківській області водій легкового автомобіля, який порушив правила дорожнього руху, наїхав на одного з патрульних, які зупинили його.

Інцидент стався 18 жовтня близько першої години дня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський біля села Травневе Харківського району, повідомили в поліції.

Автопатруль зупинив за порушення встановлених обмежень швидкості руху автомобіль Suzuki Jimny.

Під час складання адмінпротоколу, водій почав рух та скоїв наїзд автомобілем на одного з патрульних.

Поліціянта доставили у Харківську міську клінічну лікарню швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Порушнику загрожує покарання. Всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, в Києві нетверезий водій спровокував ДТП з автомобілем патрульної поліції. Поліціянти отримали травми.

Раніше на трасі Київ — Чоп у ДТП загинула дівчина співробітник поліції.

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