Смертельна ДТП під Харковом: троє загиблих, троє постраждалих

Вранці у вівторок, 19 жовтня, на Харківщині сталася смертельна ДТП — мікроавтобус, в якому знаходилися вісім пасажирів, «наздогнав» вантажівку «КамАЗ» і з'їхав у кювет.

Як повідомляють у ГУНП в Харківській області, подія сталася у Красноградському районі на автодорозі Красноград — Перещепине — Дніпро. Троє пасажирів мікроавтобусу Volkswagen Crafter загинули на місці.

Фото ГУНП в Харківській області.

За попередніми даними, водій мікроавтобусу не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою, яка їхала попереду нього у попутному напрямку.

Фото ГУНП в Харківській області.

Загиблі — чоловік і дві жінки. Троє пасажирів — 41 і 83-річні жінки, а також 51-річний чоловік — отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до Красноградської центральної районної лікарні у стані середньої тяжкості.

Фото ГУНП в Харківській області.

«Всього у мікроавтобусі перебувало 8 пасажирів. У даний час вирішується питання щодо затримання водія мікроавтобусу в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України», — відзначили у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті — тюремне ув'язнення від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років.

Нагадаємо, що напередодні на Харківщині водій легкового автомобіля наїхав на одного з патрульних, які зупинили його за порушення правил дорожнього руху.

Фото ГУНП у Харківській області.

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