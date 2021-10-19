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СБУ звинуватила керівництво «Харківгазу» у спробі захоплення державної влади: що сталося

21:43 19 жовтня 2021
газ

У Харківскій області постачальник газу перекрив подачу блакитного палива в село, посилаючись на ремонтні роботи. В СБУ вирішили, що такі дії напередодні опалювального сезону — це ні що інше, як підбурювання до повалення державної влади. Зараз подачу газу населенню відновили, а проти посадових осіб «Харківгазу» відкрито кримінальне провадження.

За даними СБУ, без газу на початку жовтня залишилося село Благодатне Харківської області. Після відключення від жителів вимагали підписати угоду на роботи з обслуговування внутрішньобудинкових систем. З цією послугою суми в газових платіжках могли збільшитися на 1200−1800 гривень на рік. Без такого договору «Харківгаз» відмовлявся подавати газ в село.

Тепер в СБУ вважають, що в діях газопостачальника вбачаються спроби підбурювання до масових акцій протесту і дестабілізації ситуації в регіоні. Незадоволені селяни дійсно виходили на акції і перекривали траси, вимагаючи відновити подачу газу.

17 жовтня газопостачання в село відновлено. Але проти газопостачальника ведеться досудове розслідування за статтею 109 Кримінального кодексу, за якою винним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в першому півріччі Харківська область була на другому місці в Україні за боргом за газ перед постачальниками. Більшою заборгованість була лише у жителів Києва. Юристи одностайні в тому, що постачальники газу мають право відключати абонентів за несплату і подавати на боржників до суду для стягнення боргів.

Тим часом експерти з питань енергетики попереджають, що в східних регіонах можливі проблеми з постачанням газу цієї зими.

Фото https://ua.depositphotos.com

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