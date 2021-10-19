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Події

Поліція встановила причину смерті брата загиблого мера Кривого Рогу

22:45 19 жовтня 2021
Кривий Ріг

Обставини загадкової смерті у Кривому Розі Андрія Павлова, брата загиблого мера Костянтина Павлова, потроху починають прояснюватися. Судмедекспертиза встановила, що причиною смерті стала «токсична дія спиртів, випадкове отруєння алкоголем». Висновок судмедексперта наводить поліція області.

Про смерть Андрія Павлова стало відомо 18 жовтня. Тіло виявив приятель Павлова. Чоловік розповідав, що Павлов раніше скаржився на свій стан, а потім перестав виходити на зв'язок.

Андрію Павлову було 44 роки, видимих ознак насильницької смерті поліція не виявила.

Нагадаємо, 15 серпня за дивних обставин пішов з життя Костянтин Павлов, мер Кривого Рогу. Його знайшли мертвим у заміському будинку поруч зі зброєю. Основна версія слідства — самогубство .

Фото one.kr.ua

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