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Події

Аварійний автомобіль пішов під асфальт: вночі окріп залив одну з вулиць Києва

9:29 20 жовтня 2021
Машина провалилася під асфальт

У ніч на середу, 20 жовтня, у Голосіївському районі столиці через аварію на комунальних мережах під асфальт провалився автомобіль «Київводоканалу», який приїхав для ліквідації НП.

Як повідомляє «Київ Оперативний», прорив труби з гарячим водопостачанням стався між будинками 7 і 10 на вулиці Костанайської. Під загрозою провалу під землю опинилися два авто — Toyota і Audi.

«Першу вдалося відтягнути власними силами, а поки шукали власника Audi, на місце приїхала аварійна водоканалу. Їхню вантажівку відтягнути не встигли — машина пішла під землю», — йдеться у повідомленні.

На щастя, під час НП ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що нещодавно у «пастку» потрапила вантажівка, водій якої заїхав на щойно відремонтовану Арсенальну площу — машина продавила сухий фонтан і її колесо провалилося у яму.

А влітку у столиці запрацював «несанкціонований водоспад» — прорвало трубу на мосту Патона.

Фото — скріншот.

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