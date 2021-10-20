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Події

Траса Київ — Одеса заблокована через велику автотрощу, водіїв направляють в об'їзд

9:53 20 жовтня 2021
ДТП на трасі Київ&nbsp;— Одеса

Близько п'ятої години ранку у середу, 20 жовтня, на трасі Київ — Одеса, де нещодавно сталася смертельна ДТП за участю маршрутки та вантажівки, трапилася ще одна масштабна смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляють у поліції Одеської області, на 313-му кілометрі автодороги неподалік від селища Любашівка зіткнулися два вантажних і три легкових автомобілів. Три людини загинули.

Правоохоронці повідомили і про постраждалих, яким надається допомога, але їхню кількість не уточнювали. Не повідомляється також наразі й про причини дорожньо-транспортної пригоди.

Рух трасою Київ — Одеса через ДТП обмежили, водіїв просять бути обережними, утриматися від поїздок у зазначеному напрямку або користуватися альтернативним шляхом.

У бік Одеси об'їзд здійснюється Старокиївською трасою.

За даними ресурсу «Х … я Одеса», який виклав у мережу відео з місця ДТП, постраждали 19 осіб.

Нагадаємо, що напередодні три людини загинули у ДТП в Харківській області, де мікроавтобус з пасажирами врізався у «КамАЗ», що їхав попереду у попутному напрямку.

Фото ГУНП в Одеській області.

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