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Події

У Києві перевізники ділили маршрут за допомогою ножів і пістолетів: є поранені

13:42 20 жовтня 2021
перевізники

У Києві суперечки перевізників за маршрут № 555 (вул. Кибальчича — ДВРЗ) закінчилися різаниною і стріляниною. Тиждень тому маршрутку № 555 вже обстріляли, а тепер конфлікт стався на кінцевій зупинці автобуса. Відео того, що відбувалося, наводить Telegram-канал Pavlovskynews .

Представники потерпілої сторони — перевізника «Транссіті» — кажуть, що нападники використовували ножі і травматичну зброя, а потім розпорошили в автобусі сльозогінний газ. Обличчя хуліганів були приховані балаклавами.

Після нападу медична допомога знадобилася кільком водіям і співробітникам київського перевізника. Постраждалі госпіталізовані з ножовими пораненнями, черепно-мозковими травмами, ранами від травматичної зброї та забоями.

Нагадаємо, в Києві вирішили провести рейд по міському транспорту і поцікавитися умовами, в яких перевозять пасажирів.

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