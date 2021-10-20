У Львівській області вбили ветерана АТО: кого підозрюють

У Львівській області, де нещодавно засудили до довічного ув'язнення жінку, сталося вбивство 50-річного ветерана АТО, в причетності до якого підозрюють його 25-річного сусіда. Як повідомила прокуратура Львівської області, йому вже обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Конфлікт між сусідами стався під час застілля. Вийшовши з себе, молодий чоловік жорстоко побив військового, і той від отриманих травм помер вже на наступний день.

Тепер 25-річному жителю Золочівського району інкримінують частину 2 статті 121 Кримінального кодексу України («Нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого»).

Ведеться слідство, під час якого в т. ч. належить встановити причину агресії вбивці.

Нагадаємо, раніше на Волині 60-річний чоловік під час застілля, не поділивши щось з 36-річним сином, убив його ударом ножа в груди, а на Дніпропетровщині 36-річний чоловік забив власну матір, та ще й завдав травми молотком її 61-річному співмешканцю.

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