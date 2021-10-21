В Італії молотком убили українку: колишній бойфренд зізнався в злочині

В Італії загинула українка — 49-річну Олену Казанову вбив молотком чоловік, з яким вона раніше жила. Пара розлучилася близько року тому.

Як повідомляє видання tgcom24, 59-річний Еціо Галєсі стежив за жінкою і, коли вона припаркувалася біля будинку, розбив молотком скло у машині та кілька разів ударив по голові свою колишню.

Олена Казанова, яка після розставання з Галєсі завела нові відносини, загинула на місці.

Після скоєного, чоловік почав кричати сусідам, щоб ті викликали правоохоронців: «Викличте карабінерів, я вбив її молотком».

Олена жила у провінції Брешіа 15 років. Вона брала участь в екологічних кампаніях з місцевими комітетами.

Нагадаємо, що навесні цього року в Італії знайшли тіло українки Христини Новак, яка зникла у листопаді 2020 року після того, як затримали її 41-річного співмешканця за зберігання наркотиків і зброї. Вбивцею виявився сусід, який втягнулв бойфренда українки у нелегальний бізнес.

Фото з сайту https://www.tgcom24.mediaset.it.

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