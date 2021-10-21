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«Скуплюся за вас»: стало відомо про новий вид шахрайства в «червоних» зонах карантину

11:23 21 жовтня 2021
«Скуплені за вас»: стало відомо про новий вид шахрайства в «червоних» зонах карантину

Після посилення карантинних обмежень в п'яти регіонах України (а до них незабаром може приєднатися і Київ) там з'явився новий вид шахрайства — мережу наповнили оголошення типу «скуплюся за вас в магазині, тому що у мене є COVID-сертифікат». Як повідомляє ТСН, про такі випадки вже розповіли жителі Львова та Одеси.

Так, в місті Лева гроші у покупців просять заздалегідь, але особливих гарантій, що товар буде доставлений, не дають. Єдине, що пропонують покупцям — вислати на телефон свій сертифікат про вакцинацію.

А в Одесі для повної гарантії виконання замовлення клієнтам пропонують разом їхати в торговий центр, а потім почекати, поки кур'єр придбає потрібні товари. Якщо ж ви вибрали адресну доставку, гроші необхідно скинути на карту. Просять за таку послугу 150 гривень на годину. Ця сума включає проїзд і доставку товару. Але гарантії також немає.

Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні посилилися і правила міжміських пасажирських перевезень — пасажири і водії повинні мати сертифікат про вакцинацію або ж негативний ПЛР-тест.

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