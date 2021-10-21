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Події

Тікав від ватажків за українською пенсією: на Луганщині затримали колишнього бойовика «ЛНР»

11:53 21 жовтня 2021
СБУ

Невдовзі після затримання в районі лінії розмежування бойовика «ЛНР», який прикривався символікою СЦКК, українській спецслужбі попався ще один житель Луганщини, який у 2015 році приєднався до незаконних збройних формувань, а тепер вирішив оформити пенсію на підконтрольних уряду територіях.

Як повідомили в СБУ, мешканець Луганщини брав участь у бойових діях проти сил АТО. Він числився у так званій «4-й окремій мотострілковій бригаді ЛНР», де займався обслуговуванням військової техніки. Потім бойовик покинув НЗФ та переховувався на тимчасово окупованій території Луганської області.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

Перевіряється інформація щодо його причетності до скоєння інших тяжких і особливо тяжких злочинів.

Нагадаємо, що перший заступник міністра реінтеграції України Ростислав Замлинський заявив, що пенсії жителям тимчасово окупованих територій зараховуватимуться на нові банківські карти. Гроші чекатимуть їх на рахунках, поки пенсіонери не зможуть перетнути КПВВ та переоформити картки.

Фото СБУ.

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