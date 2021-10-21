Під Тернополем від коронавірусу померло немовля: батьки намагалися лікувати його вдома

У Кременецькому районі Тернопільської області від коронавірусу померло 3-місячне немовля. Дитина померла вдома 20 жовтня, повідомили в Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За інформацією головного санлікаря області Оксани Чайчук, дитину батьки лікували вдома, в лікарню не зверталися.

Наразі триває розслідування й тільки після нього будуть відомі якісь подробиці.



У коментарі «Суспільному» епідеміолог обласного центру контролю захворювань Володимир Паничев сказав, що це перша смерть немовляти від коронавірусу в Тернопільській області.

Діагноз коронавірус підтверджений у немовляти посмертно. Судмедексперт при розтині трупа запідозрив, що причиною смерті став саме коронавірус. У лабораторії підтвердили COVID-19.

Нагадаємо, місяць тому на Прикарпатті померла новонароджена дівчинка, у якої діагностували вроджену пневмонію. Під час вагітності її 26-річна мама була інфікована COVID-19 і лікувалася вдома самостійно.



Раніше у Харкові від коронавірусу померла двомісячна дитина.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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