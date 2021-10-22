Обіцяли роботу ц модельній агенції: подружжя з Вінниці втягнуло у порнобізнес десятки дітей

На Вінничині подружжя залучило до порнобізнесу десятки неповнолітніх дівчаток, пропонуючи їм «роботу у модельній агенції» та обіцяючи винагороду. Продукцію, яка за висновками експертів, належить до дитячої порнографії, ділки збували через мережу.

Як повідомляють у Вінницькій обласній прокуратурі, до суду передано обвинувальний акт. Чоловіку та жінці інкримінують кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 та 3 ст. 149 (вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи щодо неповнолітніх та малолітніх) та ч. 5 ст. 301 (виготовлення, зберігання з метою збуту зображень та інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, та їхній збут, вчинений за попередньою змовою групою осіб) КК України.

«Слідством встановлено, що жителька Вінницького району упродовж 2017−2020 років завербувала 16 малолітніх та неповнолітніх дівчат з метою їхньої експлуатації у порнобізнесі. Свої дії підозрювана вчиняла під виглядом запрошення дівчат до роботи у модельному агентстві, обіцяючи їм грошову винагороду та подарунки», — відзначили у прокуратурі та додали, що подружжя виготовило графічні зображення та відеофайли за участі 34 дівчат у спідній білизні у реальній та змодельованій обстановці.

Чоловіку та жінці, якщо їхню провину доведе суд, загорожує позбавлення волі на строк до 12 та до 15 років відповідно.

Нагадаємо, що на Буковині правоохоронці викрили двох педофілів. Так, 74-річний житель Чернівців створив у власній квартирі місце розпусти, де розбещував та вступав у статеві відносини з дівчатками, які не досягли 16-річного віку. Він надавав своєму 66-річному знайомому кімнату, де той розбещував дівчаток, та знімав це на камеру. Фото- і відеоконтент з дитячою порнографією поширювали у інтернеті через закриту групу.

Фото з Pixabay.

171

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter