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Події

Медикам не вдалося врятувати 4-річну дитину, на яку у дитячому садку впало дерево

10:15 22 жовтня 2021
дерево

В одному з дитячих садків Кременчука Полтавської області через сильний вітер на двох вихованців впало дерево. Травми отримали п'ятирічний хлопчик, чотирирічна дівчинка та вихователька. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

А 22 жовтня у реанімаційному відділенні Кременчуцької міської лікарні дівчинка померла. Вона перебувала в комі у критичному стані, передає УНІАН.

Зусилля медиків не увінчалися успіхом — дитину врятувати не вдалося.

Хлопчик ушпиталений з переломом стегна. Постраждала вихователька також знаходиться в лікарні.

У дитсадку відзначають, що дерево було неаварійним.

За фактом травмування дітей в поліції відкрили кримінальне провадження.

Раніше в Дніпрі помер чотирирічний хлопчик, який впав у фонтан.

У Запоріжжі під час перебування в таборі помер 12-річний хлопчик, у якого прогресувала гостра форма менінгіту.

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