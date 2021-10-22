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За підпал будинку заступника Єрмака обіцяли 4 тисячі доларів: СБУ розповіла деталі НП у Києві

10:38 22 жовтня 2021
За підпал будинку заступника Єрмака обіцяли 4 тисячі доларів: СБУ розповіла деталі НП у Києві

В ніч з 21 на 22 жовтня співробітники СБУ та Нацполіції затримали чоловіка, який кинув «коктейль Молотова» у будинок заступника керівника Офісу президента, повідомили в СБУ.

Інцидент стався близько четвертої години ранку у Дарницькому районі столиці. Невідомий кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинку заступника голови ОП, відповідального за напрямок європейської інтеграції.

Зловмисника затримали. Ним виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання з селища Косарі Кам'янського району Черкаської області.

Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи.

За його словами, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через Telegram.

Зловмиснику обіцяли заплатили $ 4 тисячі після того, як інформація про напад на будинок чиновника з'явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі.

В результаті події постраждалих немає. Правоохоронці встановлюють особу та мотиви замовника злочину.

Зазначимо, заступником керівника Офісу президента з питань європейської інтеграції є Ігор Жовква.

Нагадаємо, відразу після Дня Незалежності у Києві невідомий кинув «коктейль Молотова» у двері офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на вулиці Інститутській. Нападника затримали. При ньому були й інші вибухонебезпечні предмети.

фото https://ssu.gov.ua/

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