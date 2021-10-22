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Події

Екс-нардепку зловили у «Борисполі» з підробленими сертифікатом про вакцинацію

10:49 22 жовтня 2021
Фальшивий сертифікат

Фальшиві сертифікати про вакцинацію проти COVID-19, «лідерами» у використанні яких називають Київ та західні регіони України, в аеропорту «Бориспіль» днями виявили у колишньої народної депутатки та її сестри, які їхали в Україну.

Як повідомляють у ГУНП в Київській області, сертифікати вакцинації проти ковіду з явними ознаками підробки виявили прикордонники.

Документи вилучили, розпочате кримінальне провадження. У поліції додали, що невдовзі ухвалять рішення щодо оголошення підозри фігуранткам.

На сторінці обласної поліції виклали скани двох сертифікатів, де вказані роки народження правопорушниць — 1981 та 1983 роки.

За інформацією PavlovskyNEW, йдеться про екс-депутатку Надію Савченко та її сестру Віру — дати народження збігаються. Втім, сама Надія не стала коментувати журналістам цю ситуацию, зіславшися на зайнятість.

До речі, цієї осені вона викладала у мережу фотографії, зроблені у Туреччині. У той же час в поліції не повідомляють, коли саме громадянок України у «Борисполі» піймали на фальшивих довідках.

Тим часом міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що наразі розпочато майже 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів вакцинації.

Эксклюзивний матеріал «Ми купили з мамою COVID-сертифікати за 8 тисяч гривень»: як працює нелегальний ринок торгівлі сертифікатами та чи можна це зупинити" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото ГУНП у Київській області.

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