Народна депутатка Устинова отримала травму голови у Верховній Раді: що сталося

Народна депутатка України Олександра Устинова вранці 22 жовтня розбила голову прямо на вході до будівлі Верховної Ради.

Вона виклала у соцмережі фото (головне) надання їй медичної допомоги, прокоментувавши його: «Коли ранок у Верховній Раді почалося несподівано».

Членкиня фракції «Голос» показала свого «кривдника»: «Дверний засув відірвався і впав мені на голову. Розсік так, що було багато крові, піднявся тиск, тому довелося надавати допомогу».

За словами Олександри Устинової, їй ще пощастило — якби засув вагою близько 1,5 кілограма впав їй на голову не плоскою стороною, а гострою, «все було б набагато гірше».

«Тепер МРТ завтра, крапельниця і все ок! Розсічення — то не страшно. Дякую всім за турботу, сказали, що все відремонтують», — додала вона.

Фото з постраждалою у мережу викладала й її колега — Ольга Стефанішина, якій Олександра дякувала за допомогу.

Нагадаємо, що цього літа у Раді «постраждав» «слуга народу» Микита Потураєв — на прес-поінті він кілька разів отримав сумкою по голові від жінки, у якої було посвідчення журналістки.

Фото зі сторінки Олександри Устинової в соцмережах.

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