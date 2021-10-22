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Події

Переховувався 7 років: у Харкові зловили вбивцю таксиста

19:09 22 жовтня 2021
затримання

У Харкові кримінальний розшук разом з бійцями полку особливого призначення зловили вбивцю. Злочин було скоєно сім років тому, злочинцеві вже був винесений вирок, але чоловікові вдалося втекти від правосуддя і кілька років переховуватися. При затриманні чоловік вдавав, що не знав, що знаходиться в розшуку.

На момент скоєння злочину — в грудні 2014-го — чоловікові було 24 роки. Судом було встановлено, що харків'янин, сівши в таксі, завдав кілька ножових поранень водієві. Таксист помер в лікарні, а пасажира суд визнав винним в умисному вбивстві.

Вирок — 10 років позбавлення волі — харків'янин оскаржив, але невдало для себе. В апеляції судді вирішили не враховувати каяття обвинуваченого і замість пом'якшення вироку посилили його, давши чоловікові 12 років позбавлення волі.

На судовий вердикт харків'янин подав касаційну скаргу, а тим часом вирішив «залягти на дно». Поліція втім вийшла на слід розшукуваного і 22 жовтня затримала чоловіка. Найближчим часом його відправлять у місця позбавлення волі.

задержание
Чоловіка затримали в Харкові

Нагадаємо, раніше в Харкові Департамент карного розшуку штурмував будинок кримінального авторитета.

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