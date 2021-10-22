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Події

На Донбасі бойовики 9 раз обстріляли українські позиції: є поранені

20:02 22 жовтня 2021
обстріл фронт

У районі операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти 9 раз обстріляли українські позиції, в тому числі із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Про це повідомив прес-центр ООС.

При обстрілі один український військовий був поранений, ще один отримав бойову травму. Обидва захисники зараз у госпіталі, їхній стан задовільний.

За добу 22 жовтня зафіксовано ворожі обстріли біля Золотого-4. Використовувалися великокаліберні кулемети і станкові протитанкові гранатомети. Окупанти двічі відкривали вогонь у бік Катеринівки з гранатометів і стрілецької зброї. Біля Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів, біля Новолуганського — з кулеметів і РПГ.

Ворожі формування обстріляли район біля Красногорівки з 120-міліметрових мінометів і артилерії калібру 100 мм, а біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Нагадаємо, на недавньому засіданні РНБО було затверджено план оборони України. Його планується задіяти, «коли буде військова ситуація».

На Донбасі тим часом ворог продовжує обстріли, застосовує безпілотники, активні снайпери.

Фото pressjfo. news/facebook

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