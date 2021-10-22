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Події

Вбивство шестирічної дівчинки під Харковом: спливли нові подробиці резонансної справи

21:50 22 жовтня 2021
мирослава вбивство

У справі про резонансне вбивство шестирічної Мирослави в селі Старий Салтів під Харковом стали відомі нові подробиці. Як повідомляє Vgorode.ua, експертиза підтвердила дворазове згвалтування дівчинки. При цьому головний підозрюваний через свій вік не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Адвокат сім'ї загиблої Артем Донець розповів, що справа розглядається в Вовчанському районному суді. Єдиний підозрюваний — 13-річний підліток, який жив по сусідству з сім'єю жертви.

Захисник уточнив, що жителі Старого Салтова і раніше намагалися привернути увагу поліції до поведінки підлітка. Його звинувачували в жорстокому поводженні з тваринами. Але, поки не сталося трагедії з дівчинкою, скарги поліцією ігнорувалися.

Нагадаємо, шестирічна Мирослава зникла 28 липня після того, як пішла на прогулянку з 13-річним сусідом. У той же день тіло дівчинки знайшли в покинутому будинку.

Експертиза встановила, що причиною смерті був удар тупим предметом по голові. Недалеко від місця злочину було знайдено цеглину в слідах речовини бурого кольору.

Підлітка-сусіда затримали. Поліція заявила, що юнак зізнався в злочині.

Пізніше мати підлітка намагалася переконати слідство, що з дітьми на прогулянці був ще й дорослий чоловік з Харкова. У поліції назвали цю версію маячнею.

Зважаючи на вік, 13-річного підозрюваного до суду помістили не в СІЗО, а в приймальник-розподільник для дітей.

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