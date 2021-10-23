Довгий час мовчала: під Сумами чоловік три роки сексуально знущався над 11-річною дівчинкою

Під Сумами, де нещодавно чоловік знущався над безпорадною 18-річною дівчиною, 50-річний чоловік три роки сексуально знущався над дитиною. Про це повідомили в прокуратурі Сумської області.

Слідство з'ясувало, що чоловік в Сумському районі з 2018 року здійснював сексуальне насильство по відношенню до 11-річної дівчинки, яка була дочкою співмешканки його сина. Довгий час дівчинка мовчала, проте вона розповіла правду після того, як підозрюваний побив її матір.



Тоді мати дитини звернулася в поліцію. Після того, як вірогідного гвалтівника затримали, він запропонував слідчому 50 тисяч гривень, щоб той знищив матеріали справи. Поліцейський повідомив про це своєму керівництву і поліція задокументувала факт передачі хабара.

Підозрюваному оголосили про підозру за фактом сексуального насильства по відношенню до неповнолітньої, нанесення легких тілесних ушкоджень і надання неправомірної вигоди слідчому з метою впливу на нього (ч.4 ст. 153, ч.1 ст. 125, ч.1 ст. 369 і ч. 1 ст. 343 КК України). Триває слідство.

Як писали «ФАКТИ», в серпні сумська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 24-річного чоловіка, який зґвалтував 14-річну дівчину.

Фото: Сумська обласна прокуратура

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