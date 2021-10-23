Під Києвом озброєний чоловік пограбував магазин і стріляв у водія вантажівки

На Київщині поліцейські затримали озброєного чоловіка, який, погрожуючи пістолетом касирові, викрав з магазину продукти і втік, при цьому пошкодивши чуже авто.

Як повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції Київської області, до правоохоронців звернувся житель Бориспільського району, 33-річний водій вантажівки Isuzu, який повідомив, що невідомий чоловік розбив бокове скло його автомобіля і кілька разів вистрілив в його бік.

В результаті перевірки з'ясувалося, що спочатку злочинець влаштував «шоу» в магазині, а потім попрямував до водія вантажівки.

«Зброю вилучено. Ніхто з людей не постраждав», — запевнили в поліції.

Вже встановлено, що зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Кримінальні провадження порушено за частиною 1 статті 187 («Розбій») і частиною 4 статті 296 («Хуліганство») Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині раніше стався «курйозний» злочин — там поліцейські пограбували … злодія, і тепер держава зобов'язана виплатити його дружині 42 мільйони гривень.

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