На Херсонщині на початку доби 24 жовтня стався смертельна ДТП на автодорозі між с. Давидів Брід і с. Мала Олександрівка Бериславського району. Там в результаті зіткнення автомобіля Volkswagen Touareg з деревом загинули 4 людини (з них 2 дитини 2006 р.н.), також ще двох неповнолітніх (2004 р.н.) госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Про це повідомило регіональне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У свою чергу в поліції області уточнили, що в ДТП загинули 15-річний житель селища Велика Олександрівка, який і був за кермом Volkswagen, і три його пасажири — 15-річний та 20-річний односельці водія, а також 21-річний житель села Нова Калуга.

Ті, що вижили — двоє 17-річних жителів селища Велика Олександрівка, нині доставлені в Великоолександрівському центральну лікарню.

Також на даний момент відомо, що розбите авто належить матері загиблого водія. Він взяв машину без відома батьків.

«Подія кваліфікується за ч.3 ст.286″ Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди», — заявили в поліції.

Нагадаємо, раніше в сусідній Миколаївській області в аварії загинув 15-річний підліток.

Фото поліції



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