26.22 / 26.42 30.38 / 30.72
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Справа полтавської «арбалетчиці»: стали відомі результати експертизи

19:14 24 жовтня 2021
арбалет

19-річній дівчині, яка влаштувала стрілянину з арбалета у полтавській школі, змінили запобіжний захід. Суд задовольнив клопотання слідчого та змінив утримання під вартою на поміщення у психіатричний заклад. Інформація про це міститься в Єдиному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, 6 вересня 2021 року 19-річна студентка соціально-психологічного факультету Харківського національного університету цивільного захисту в Полтаві поранила з арбалета двох вчителів місцевої школи № 11. На щастя, постраждалим вчасно надали допомогу.

8 вересня Київський районний суд Полтави обрав для студентки запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Також був призначений цілий ряд експертиз, в тому числі й судово-психіатрична.

Експертиза виявила у дівчини серйозне психічне захворювання, яке заважало їй усвідомлювати свої дії та керувати ними.
Спочатку дівчина заявляла, що хотіла «налякати», але пізніше сказала, що їй наснилося, ніби вона повинна когось вбити.

Більш докладно про інцидент та саму студентку Харківського вишу у матеріалі «ФАКТІВ».

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонерки

З наступного року жінок позбавлять надбавки до пенсії у 25 відсотків: названо причину

гроші

Українцям перерахують пенсії: хто з початку грудня буде отримувати на 800 грн більше

зодіак

Доля зробить різкий поворот: п'ять знаків зодіаку чекають кардинальні зміни — гороскоп на тиждень з 25 по 31 жовтня

гроші

70-річні українці отримуватимуть не менше 3000 гривень пенсії: що відомо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.