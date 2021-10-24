Справа полтавської «арбалетчиці»: стали відомі результати експертизи

19-річній дівчині, яка влаштувала стрілянину з арбалета у полтавській школі, змінили запобіжний захід. Суд задовольнив клопотання слідчого та змінив утримання під вартою на поміщення у психіатричний заклад. Інформація про це міститься в Єдиному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, 6 вересня 2021 року 19-річна студентка соціально-психологічного факультету Харківського національного університету цивільного захисту в Полтаві поранила з арбалета двох вчителів місцевої школи № 11. На щастя, постраждалим вчасно надали допомогу.

8 вересня Київський районний суд Полтави обрав для студентки запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Також був призначений цілий ряд експертиз, в тому числі й судово-психіатрична.

Експертиза виявила у дівчини серйозне психічне захворювання, яке заважало їй усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Спочатку дівчина заявляла, що хотіла «налякати», але пізніше сказала, що їй наснилося, ніби вона повинна когось вбити.

Більш докладно про інцидент та саму студентку Харківського вишу у матеріалі «ФАКТІВ».

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