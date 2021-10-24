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Події

На Чернігівщині браконьєри вбили лося: один з мисливців помер, тікаючи від поліції

20:45 24 жовтня 2021
рушницю

Попри те, що з 2018 року лось європейський офіційно внесений в Україні у Червону книгу, незаконне полювання на нього триває.

Увечері 23 жовтня в поліцію Чернігівської області зателефонував лісник й повідомив, що на території мисливсько-рибальського підприємства він з напарником виявили людей, які, ймовірно, вбили лося. Групу з чотирьох чоловіків вони застали саме під час обвалювання туші.

Чоловіки пообіцяли показати лісникам документи. Всі четверо побігли до своїх автомобілів. Під час втечі одному з чоловіків стало погано, він схопився за серце й впав. Згодом виявилося, що людина померла. Решта — сіли в автомобілі і зникли.

Поліціянти, що прибули на місце, вилучили м'ясо тварини, зброю та інші речові докази. За попередніми даними, тварині було близько двох років.

Правоохоронці встановили особи усіх причетних до вбивства лося. Троє з чоловіків жителі Київщини, четвертий з Чернігівщини. Останній виявився єгерем цих угідь.

За свідченнями свідків, застрелив лося 48-річний чоловік, який помер при спробі втечі. Причину смерті мисливця повинні встановити медики.

Раніше на Чернігівщині браконьєри вбили вагітну лосицю.

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