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Події

У навчальному центрі «Десна» на посту застрелився військовий-строковик

9:05 25 жовтня 2021
Боєць ЗСУ

На Чернігівщині у військовому центрі «Десна» загинув солдат-строковик — перебуваючи в караулі, військовослужбовець «зробив декілька пострілів з автомату АК-74, заподіявши собі тілесні ушкодження».

Як повідомляють у Спеціалізованій прокуратурі у військовій і оборонній сфері Центрального регіону, солдат загинув на місці. Надзвичайна подія сталася у неділю, 24 жовтня.

Про загиблого відомо, що він служив в одній з військових частин, яка дислокується у Київській області. Солдат 1997 року народження — уродженець Павлограду (Дніпропетровська область).

За фактом загибелі військовослужбовця Деснянська спецпрокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство». Також слідчі розглядають й інші версії, у тому числі — умисне вбивство, доведення до самогубства і порушення правил поводження зі зброєю.

Всіх, хто має інформацію про обставини трагедії, просять звертатися у Деснянську спеціалізовану прокуратуру у військовій і оборонній сфері Центрального регіону за тел: (046 46) 46 7 41.

Нагадаємо, що наприкінці травня цього року в Одеській області під час зміни нарядів у збройовій кімнаті з автомату застрелився солдат.

За кілька днів до трагедії у цьому ж регіоні на робочому місці знайшли застреленим прикордонника.

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