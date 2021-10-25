У Харкові спалили авто співробітника Генпрокуратури: що відомо

У Харкові в ніч на 24 жовтня спалили автомобіль Lexus ЕS 350. Про підпал у дворі дев'ятиповерхового житлового будинку по вул. Ньютона, 104, повідомили в обласному главку ДСНС.

За інформацією рятувальників, в машині згорів моторний відсік та частину салону.

Відзначається, що через вогонь постраждав автомобіль Skoda, який стояв поруч. У ньому через пожежу почали плавитися задній бампер та ліхтарі.

На елітній машині їздить заступник глави Генеральної інспекції Офісу генпрокурора при Харківській обласній прокуратурі Дмитро Калюжний, передає Police Control Ukraine.

За попередньою інформацією, причиною пожежі був підпал. Машина нібито належить батькові Калюжного. Сам співробітник прокуратури, який раніше працював в СБУ, має право керувати автомобілем, що зазначено в його декларації.

ЗМІ пишуть, що причиною підпалу могла стати помста працівників місцевої прокуратури або ж поліціянтів, яких підозрювали в корупції, справи щодо них вів Калюжний в СБУ.

Нагадаємо, у лютому невідомі спалили автомобіль політтехнолога й журналіста Володимира Єгорова.

У серпні 2020 року спалили машину колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана. Богдан розцінив це як загрозу від влади.

фото https://kh.dsns.gov.ua/

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