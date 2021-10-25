Резонансне вбивство на Житомирщині: 26-річних зловмисників затримали по «гарячих слідах»

На Житомирщині, де нещодавно вбивство жінки і дитини спробували приховати, організувавши пожежу у квартирі житомирянки, схожий злочин сталося і у селі Соловіївка.

Як повідомляють у ГУНП в Житомирській області, поліція, яка прибула до населеного пункту після дзвінка місцевої жительки, виявила вбиту 67-річну пенсіонерку. Її тіло знайшли у приватному будинку після ліквідації пожежі.

Фото ГУНП в Житомирській області.

Увечері в неділю, 24 жовтня, мешканка села Соловіївка подзвонила у поліцію і повідомила, що невідомі намагаються потрапити до будинку її сусідки, з якою вона говорила по телефону.

«На місце події вирушили інспектори сектору реагування патрульної поліції, які застали пожежу у будинку. Поліцейські викликали рятувальників і медиків. Вогонь поширився на дах і кімнати дерев'яного будинку. Після локалізації пожежі в одній з кімнат виявили тіло 67-річної господарки», — повідомили в поліції.

Фото ГУНП в Житомирській області.

Місцеві жителі розповіли, що помітили двох чоловіків, які тікали від будинку загиблої городами.

Оперативники карного розшуку встановили, що до НП можуть бути причетні двоє 26-річних жителів села, які раніше вже були засуджені за низку злочинів.

Фото ГУНП в Житомирській області.

Їх розшукали і затримали. У рамках досудового розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України триває встановлення всіх обставин події. Санкція статті — від 7 до 15 років позбавлення волі.

Тим часом «Департамент карного розшуку» повідомляє, що затримані зі слідчими не співпрацюють. У одного з них вилучено гроші, вкрадені з дому потерпілої.

Раніше у Житомирській області знайшли вбитим 14-річного підлітка — поліція обгрунтовано запідозрила у вбивстві ученицю 9 класу, яка ворогувала зі школярем.

Фото ГУНП у Житомирській області.

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