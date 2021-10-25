Одеський суддя засудив двох злодюжок до… читання Марка Твена й Тараса Шевченка

Незвичайний вирок був винесений на днях в Малиновському районному суді Одеси. Суддя Олександр Гарський засудив двох підсудних у віці 19 і 23 років до одного року умовно, а також до… читання книг в жанрі «художня література». Про це стало відомо після того, як вирок був опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як видно з вироку, засуджені — двоє молодих хлопців, які займалися крадіжкою радіоприймачів з автомобілів.

Про цю кримінальну справу докладніше «ФАКТАМ» розповіли в поліції Одеської області:

— Ми пам'ятаємо, як їх затримали, — розповіли у поліції. — Хлопці у своє виправдання тоді сказали, що їм не вистачало грошей на квиток до Білгорода-Дністровського. 23-річний затриманий — сирота. У Білгороді-Дністровському йому давали житло, а поїхати не було на що. Хлопець працював в Одесі на будівництві. Йому обіцяли 500 гривень на тиждень, але обдурили й грошей не заплатили. Ось вони й зважилися на крадіжку. Якщо не помиляюся, справа там була зовсім не значна — два епізоди. Витягли магнітоли з «Жигулів» та «Волги» на загальну суму близько 2 тисяч гривень.

Перед винесенням вироку суддя Олександр Гарський вивчив біографію обох підсудних. Це ясно з тексту вироку, де вказується, де зловмисники вчилися та працювали. Суддя також зробив висновок, що обидва підсудних за своїм рівнем розвитку є підлітками.

Під час оголошення вироку Олександр Гарський заявив: «На думку Федора Достоєвського, перестати читати книги — означає перестати мислити. Тому вважаю, що читання призначених судом деяких художніх творів стане стимулом для мислення та пізнання світу без вчинення суспільно шкідливих дій».

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Зловмисники були засуджені до одного року умовно й читання ряду художніх творів, таких як «Пригоди Гекльберрі Фінна» та «Пригоди Тома Сойєра» Марка Твена, «Біле ікло» Джека Лондона, а також вірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі…».

Суддя Олександр Гарський (фото з сайту "Думська")

Як розповіли «ФАКТАМ» в Малиновському районному суді Одеси, суддя Олександр Гарський славиться тим, що завжди ретельно вивчає кримінальні справи, за якими йому доведеться виносити вирок.

— Він дуже начитаний. Коли оголошує вирок, в його промові завжди багато цитат творів класиків. Ось недавно у справі про хабар прокурора Олександр Гарський цитував уривок з «Майстра та Маргарити» Булгакова, — розповіли «ФАКТАМ» колеги судді з Малиновського райсуду.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Львівській області вчителька була засуджена за те, що змусила школяра прямо на уроці… з'їсти паперовий літачок.

Фото Pixabay

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