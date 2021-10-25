Діяли через Darknet: стало відомо, як хакери крали криптовалюти з цифрових гаманців українців

Правоохоронці блокували діяльність зловмисників, які займалися легалізацією грошових коштів для міжнародних хакерських угруповань. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Кіберспеціалісти СБУ провели спецоперацію на вимогу органу США, в рамках міжнародного співробітництва. Встановлено, що група осіб, маскуючись під різними нік-неймами в мережі Darknet, проводила складні операції по легалізації злочинних доходів в інтересах кіберзлочинців. Для цього використовувалися розгалужені мережі підставних осіб і фінансових сервісів.

В ході обшуків правоохоронці ліквідували механізм створення, використання та збуту саморобних програмно-апаратних засобів, на які зловмисники прописували шкідливе програмне забезпечення. З його допомогою вони отримували доступ до цифрових гаманців жертв і викрадали з них криптовалюту.

Для притягнення до кримінальної відповідальності іноземних замовників махінацій аналізується великий обсяг вилученої інформації.

Нагадаємо, хакери атакували провайдерів, які забезпечують підтримку сайтів президента України, СБУ та інших органів державної влади.

Фото: Офіс генпрокурора України

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