26.28 / 26.48 30.43 / 30.74
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Діяли через Darknet: стало відомо, як хакери крали криптовалюти з цифрових гаманців українців

18:34 25 жовтня 2021
Обшук

Правоохоронці блокували діяльність зловмисників, які займалися легалізацією грошових коштів для міжнародних хакерських угруповань. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Кіберспеціалісти СБУ провели спецоперацію на вимогу органу США, в рамках міжнародного співробітництва. Встановлено, що група осіб, маскуючись під різними нік-неймами в мережі Darknet, проводила складні операції по легалізації злочинних доходів в інтересах кіберзлочинців. Для цього використовувалися розгалужені мережі підставних осіб і фінансових сервісів.

В ході обшуків правоохоронці ліквідували механізм створення, використання та збуту саморобних програмно-апаратних засобів, на які зловмисники прописували шкідливе програмне забезпечення. З його допомогою вони отримували доступ до цифрових гаманців жертв і викрадали з них криптовалюту.

Для притягнення до кримінальної відповідальності іноземних замовників махінацій аналізується великий обсяг вилученої інформації.

Нагадаємо, хакери атакували провайдерів, які забезпечують підтримку сайтів президента України, СБУ та інших органів державної влади.

Фото: Офіс генпрокурора України

201

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія

Підвищення пенсії з 1 грудня: вимоги до стажу посилили

люди

Виплати українцям старшим за 65 років: з 1 грудня зросте мінімальна пенсія

Субсидія

Зміни в правилах призначення субсидій: хто точно не отримає допомогу від держави

Ендрю Беттлс і Еліна Світоліна

«Після 5 років та 11 титулів»: Світоліна оголосила про розставання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.