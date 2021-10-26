«Ваш онук потрапив у страшну ДТП»: як не потрапити на гачок «лікарів"-аферистів

Телефонні шахраї, які використовують схеми «Допоможіть, я в поліції», «Потрібна допомога, я в лікарні», стають дедалі винахідливішими. У літньої мешканки Хмельницької області група аферистів зуміла виманити 2 тисячі доларів. 81-річна жінка потрапила на вудку шахраїв і сама винесла їм гроші до під'їзду будинку. Про це повідомила поліція.

Подаючи заяву про шахрайство, пенсіонерка із селища Антоніни розповіла, що ті, хто зателефонував, представилися лікарями і повідомили про нещастя з онуком — нібито той потрапив у ДТП. Псевдолікарі наполягали, що бабусі варто подбати про юного родича та якнайшвидше оплатити операцію. Пенсіонерка необачно назвала свою адресу, і до неї незабаром приїхав чоловік, аби забрати гроші.

Поліція розпочала розслідування випадку. Правоохоронці пропонують громадянам і самим виявляти розумну обережність: наприклад, у разі дзвінка від «лікаря» та пропозиції скоріше передати гроші не повідомляти своїх особистих даних, а передзвонити до лікарні чи гарячої лінії установи, співробітником якої назвався абонент.

Нагадаємо, у поліції визнають, що багато хто з телефонних афер організовано людьми з місць позбавлення волі, а іноді — з в'язниць на окупованій території.

Фото pixabay.com

301

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter