Гра закінчилася смертю: у Миколаєві хлопчик напоровся на ніж і помер

У понеділок, 25 жовтня, у Миколаєві госпіталізували хлопчика з ножовим пораненням грудної клітки, у лікарні він помер. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Встановлено, що поранення хлопчик отримав на пустирі, коли грав із однолітками. Причиною стала необережність — дитина впала на власний ніж, який вона взяла з дому та поклала до кишені.

Правоохоронці провадять розслідування обставин трагедії. Вони опитують усіх можливих свідків події: дітей, які були разом із загиблим, та їхніх батьків. З місця події поліцейські вилучили ніж.

Раніше повідомлялося, що під Миколаєвом після сімейної сварки чоловік облив бензином свою тещу та підпалив її — жінка не вижила.

Фото: відділ комунікації поліції Миколаївської області

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