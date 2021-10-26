Не змогли врятувати: у Броварах під Києвом дівчина випала з 9 поверху та розбилася

У Броварах (Київська область) серед ночі з вікна балкону на 9 поверсі випала дівчина.

Як повідомляють у Броварському районному управлінні поліції, про трагедію правоохоронцям повідомили близько 02:30 24 жовтня.

Вік загиблої не повідомляють, проте у поліції говорили, що на місці НП працювали співробітники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативної групи, а також ювенальні поліцейські — останні займаються справами неповнолітніх.

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«Медики боролися за її життя, але врятувати дівчинку не вдалося. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою „Самогубство“) Кримінального кодексу України», — відзначили у поліції та закликали дорослих бути уважними до своїх дітей: «Поліцейські ще раз звертаються до батьків та осіб, які їх замінюють! Ви потрібні своїм дітям! Цікавтеся дозвіллям неповнолітніх, підтримуйте їх, враховуйте їхні інтереси. Пам'ятайте, щастя та благополуччя дітей залежать від вас».

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі загинув чоловік, який випав із вікна квартири на 19-му поверсі. Він ледь не вбив консьєржку, яка у цей час була біля будинку — тіло чоловіка впало буквально поряд із жінкою.

Фото ГУНП поліції Київської області.

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